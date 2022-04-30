Драка у мечети Аль-Акса: мирные молящиеся блокировали бунтовщиков

Столкновения в мечети Аль-Акса вспыхнули после того, как люди с закрытыми лицами, которые продвинулись к полиции, чтобы противостоять им, были заблокированы сотнями молящихся.

Об этом сообщает Jerusalem Post.

Обе стороны начали ссориться, и вспыхнула драка. Люди, чьи лица были закрыты, размахивали флагом ХАМАСа и кричали: «Мы люди Мухамада Дефа» и призывали бомбить Тель-Авив.

Курсор писал ранее, что ночью в Ариэле произошел теракт: есть жертва. Предположительно, стрелявшие использовали самодельный автомат типа «Карл Густав». Судя по записям камер видеонаблюдения, террористы выскочили из машины, расстреляли охранника прямо в будке и скрылись.

Также мы сообщали, что арабы сожгли флаг Израиля на Храмовой горе. В сети появилось видео с арабами, которые сжигают флаг Израиля на Храмовой горе. Примечательно, что с собой они принесли флаги террористической группировки ХАМАС.