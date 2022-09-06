Драки и перестрелки арабов: ночью произошло сразу несколько преступлений

В результате перестрелки арабов в Лоде погибла 34-летняя мать и ее 14-летняя дочь, вторая дочь ранена и находится в больнице. Мэр Лода сообщил, что каждый год арабы убивают более 100 арабских граждан.

В ночь на вторник 6 сентября зафиксировано несколько резонансных преступлений, совершенных арабами.

Об этом сообщил ГОЛОС ИЗРАИЛЯ.

В Лоде на улице Рав Кук арабы расстреляли 34-летнюю арабскую женщину и её 14-летних дочерей (мать и одна дочь убиты, другая дочь ранена). Полиция сообщила, что на данный момент основная версия — криминал.

Мэр Лода Яир Рабиво прокомментировал инцидент с ночной стрельбой в городе: «Это сотрясающее, приводящее в бешенство и кипящее событие. Я думаю и говорю прямо, это не про араба, который убил араба, это должно интересовать всех нас. Это нарушение личной безопасности всех жителей Государства Израиль, и мне просто жаль арабское население, которое в последние годы живет в условиях непрекращающегося криминального терроризма. Каждый год арабы убивают более 100 арабских граждан».

Также известно, что в Тайбе арабы перекрыли дорогу машине скорой помощи и похитили раненого пациента

В Иерусалиме в районе Кфар Экев арабы выясняли отношения и устроили групповую потасовку.

Ранее Курсор писал, что полиция Израиля арестовала группировку торговцев оружием. Подразделение «Этгар» провело расследование и собрало достаточно доказательств, указывающих на то, что подозреваемые торговали и хранили много оружия.

Также мы сообщали, что жителя Иерусалима арестовали по подозрению в растлении четырех девочек.