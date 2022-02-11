ДТП на 6-м шоссе: один погибший, трое раненых

Стало известно о том, что сегодня, 11 февраля, произошло ДТП на 6-м шоссе, возле развязки Лакия. В результате была установлена ​​смерть 20-летнего мужчины, еще трое эвакуированы с легкими ранениями.

Сегодня на 6-м шоссе, возле развязки Лакия произошло ДТП, есть пострадавшие.

Прибывшие на место происшествия сотрудники МАДА констатировали смерть двадцатилетнего мужчины.

Также сообщается, что еще трое участников аварии были легко ранены.

Медики оказали им помощь на месте, после чего эвакуировали в Сорокскую больницу для дальнейшего лечения.

На данный момент полиция проводит расследование обстоятельств происшествия.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что израильское кинологическое подразделение нашло тело женщины в лесу Хайфы.

Учитывая низкую температуру и штормовую погоду в тот момент, предполагалось, что ей грозит непосредственная опасность смерти от переохлаждения.

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