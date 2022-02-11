В Акко произошло смертельное ДТП с мотоциклистом

Дорожно-транспортное происшествие произошло в северной части набережной. По предварительным данным, мотоцикл потерял сцепление с дорогой и врезался в опору линии электропередач.

Стало известно о гибели 18-летнего мотоциклиста в Акко. Он ехал на набережной и, как считается, не справился с управлением.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

Сообщается, что ДТП произошло на севере набережной. Предполагается, что транспортное средство врезалось в одну из линий электропередач.

На место в скором времени прибыла бригада парамедиков МАДА. К сожалению, парамедики не смогли помочь мотоциклисту, а только констатировали его смерть на месте.

В полиции не сообщали об участии какого-либо другого транспортного средства.

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