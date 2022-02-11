В Акко произошло смертельное ДТП с мотоциклистом

Стало известно о гибели 18-летнего мотоциклиста в Акко. Он ехал на набережной и, как считается, не справился с управлением.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции.
Сообщается, что ДТП произошло на севере набережной. Предполагается, что транспортное средство врезалось в одну из линий электропередач.
На место в скором времени прибыла бригада парамедиков МАДА. К сожалению, парамедики не смогли помочь мотоциклисту, а только констатировали его смерть на месте.
В полиции не сообщали об участии какого-либо другого транспортного средства.
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