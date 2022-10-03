ДТП в Негеве: шесть человек тяжело ранены

Автомобильная авария произошла между двумя автомобилями на трассе 40, недалеко от развязки поблизости от Негева.

Об этом сообщает портал Maariv.

Отмечается, что медики и фельдшеры оказали медицинскую помощь шести пострадавшим и эвакуировали их в больницу Сорока.

«35-летний мужчина с черепно-мозговой травмой находится в тяжелом состоянии, двое пострадавших пребывают в состоянии средней степени тяжести с ушибами конечностей, еще четверо находятся в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении.

Как сообщал Курсор, 29 сентября на шоссе 70 в районе перекрестка Эвлаим произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один мужчина погиб, а еще один получил тяжелые травмы.

Автомобиль сбил мужчин, когда они поправляли на обочине груз в прицепе к своему транспортному средству. На место инцидента приехала бригада «скорой» помощи. Один из пострадавших скончался от полученных травм после попыток реанимации. Другого мужчину с тяжелой черепно-мозговой травмой госпитализировали в больницу «Рамбам» в Хайфе.

Курсор писал ранее, что 28-летний житель Иерусалима отправился на семейный отдых в Иорданию, но закончился он, к сожалению, весьма плачевно. Израильтянину потребовалась срочная операция из-за того, что он попал в ДТП. Мужчину эвакуировали домой с помощью вертолета МАДА.

Еще мы писали, что 28 сентября, в Молдове произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали 9 израильтян.

Напомним, что на развязке Бака возле Хадеры произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса и грузовика-эвакуатора. Причины и обстоятельства аварии выясняются.