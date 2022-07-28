ДТП на Синайском полуострове: пострадали семь израильских туристов

В МИД Израиля заявили, что в курсе произошедшей аварии в Египте и добились разрешения на экстренный вывоз граждан на свою территорию.

В Египте на Синайском полуострове произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадало семь граждан Израиля.

Об этом сообщает издание News.israelinfo.

Известно, что в аварию попал микроавтобус, перевозивший туристов. Это случилось примерно в 20 минутах езды от погранперехода в Табе.

Согласно предварительной информации, микроавтобус столкнулся с идущим впереди транспортным средством, но что стало причиной этого, пока неясно.

Одна из пострадавших сообщила журналистам, что инцидент произошел из-за того, что водитель ехал на бешеной скорости, и, обгоняя по встречной полосе, столкнулся с другим автомобилем.

В результате аварии пострадали семь граждан Израиля. Два человека получили серьезные ранения, еще пятеро пассажиров получили ранения различной степени тяжести.

Пострадавших госпитализировали в клинику в Нувейбе. В МИД Израиля заявили, что в курсе произошедшей аварии и добились разрешения на экстренный вывоз граждан на свою территорию.

«Курсор» писал ранее, что сегодня утром, 28 июля, в Хайфе на улице Андрея Сахарова произошла авария, в результате которой пострадал 48-летний мужчина.

Еще мы писали, что в Иерусалиме на улице Голды Меир произошла авария, в результате которой серьезно пострадал 13-летний подросток.