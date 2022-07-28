В Хайфе 48-летний мужчина попал под колеса автобуса

Пострадавшего в результате дорожно-транспортного происшествия мужчину госпитализировали в больницу с серьезными травмами.

Сегодня утром, 28 июля, в Хайфе на улице Андрея Сахарова произошла авария, в результате которой пострадал 48-летний мужчина.

Об этом сообщает издание Carmelist.

Известно, что мужчину сбил автобус. На место инцидента прибыла бригада «скорой» помощи (МАДА) и госпитализировала пострадавшего с тяжелыми травмами в медицинское учреждение «Рамбам».

В эту же больницу доставили несовершеннолетнего пассажира автобуса, который получил во время ДТП травмы легкой степени тяжести.

Сотрудники полиция начали расследование инцидента.

«Курсор» писал ранее, что возле поселения Маале-Левона в округе Биньямин случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого травмы получили семь человек, двоих детей госпитализировали в больницу в критическом состоянии.

Еще мы писали, что в результате серьезной автокатастрофы в городе Ариэль погиб шестилетний Матан Зинман, а остальные члены его семьи получили ранения. Дорожно-транспортное происшествие произошло на шоссе 60.

Напомним, что 26-летний мужчина погиб в результате ДТП в Нижней Галилее. Предварительное полицейское расследование показало, что легковой автомобиль свернул с полосы движения и столкнулся с микроавтобусом.