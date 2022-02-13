В Израиль прибыл студент из Греции и сразу же был обманут на сотни шекелей

Студент рассказал, что таксист взял с него 700 шекелей за поездку, а квартира, которую он снял через Airbnb, оказалась запертой. Парень решил обратиться в полицию.

24-летний Александр Зиас прибыл в Израиль из Греции в рамках программы студенческого обмена и в первые же часы пребывания в стране столкнулся с мошенничеством. Таксист взял с него 700 шекелей за поездку, а квартира, которую он снял через Airbnb, оказалась запертой.

Уроженец Крита Зиас прибыл в аэропорт Бен-Гурион на прошлой неделе. Он планирует учиться в колледже в Холоне. «До того, как я поехал в Израиль, я слышал, что здесь хорошая погода и отличные университеты, но они немного дороговаты», — сказала он.

Однако с первых же часов все пошло не так. «В конце поездки таксист показал мне сумму на счетчике — 689 шекелей. Я был шокирован и переспросил несколько раз. Он подтвердил, что это цена поездки. Я дал ему 700 шекелей, а он сказал, что у него нет сдачи.

Тогда студент решил обратиться в полицию, но на этом его приключения не закончились.

«Я забронировал квартиру на улице Месилат Яшарим в Тель-Авиве через Airbnb за 1600 шекелей. За день до переезда я пошел посмотреть квартиру — но, к моему удивлению, она оказалась запертой», — рассказал молодой человек.

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