ДТП неподалеку от Иерихона: 2 человека погибли, 5 получили ранения

Два человека погибли и еще пятеро получили ранения сегодня (в пятницу) в автокатастрофе между несколькими автомобилями возле моста Алленби, недалеко от Иерихона.
Прибывшие на место бригады МАДА установили смерть двоих и оказали медицинскую помощь пятерым раненым средней степени тяжести, которые позднее были эвакуированы в больницу для полноценного лечения.
На данный момент полиция занимается расследованием обстоятельств происшествия.
Напомним, ранее Курсор писал о том, что на юге Израиля 60-летнего туриста спасли с помощью вертолета.
Вечером 11 февраля полиция и военные пришли на помощь 60-летнему туристу на юге Израиля. Мужчина повредил ногу во время похода по руслу ручья Гишрон рядом с египетской границей.
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