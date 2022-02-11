ДТП неподалеку от Иерихона: 2 человека погибли, 5 получили ранения

Сегодня вечером в районе Иерихона произошло ДТП. В результате аварии два человека погибли, еще пятеро получили ранения и были эвакуированы в больницу.

Два человека погибли и еще пятеро получили ранения сегодня (в пятницу) в автокатастрофе между несколькими автомобилями возле моста Алленби, недалеко от Иерихона.

Прибывшие на место бригады МАДА установили смерть двоих и оказали медицинскую помощь пятерым раненым средней степени тяжести, которые позднее были эвакуированы в больницу для полноценного лечения.

На данный момент полиция занимается расследованием обстоятельств происшествия.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что на юге Израиля 60-летнего туриста спасли с помощью вертолета.

Вечером 11 февраля полиция и военные пришли на помощь 60-летнему туристу на юге Израиля. Мужчина повредил ногу во время похода по руслу ручья Гишрон рядом с египетской границей.

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