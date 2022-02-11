На юге Израиля 60-летнего туриста спасли с помощью вертолета

Вечером 11 февраля полиция и военные пришли на помощь 60-летнему туристу на юге Израиля. Мужчина повредил ногу во время похода по руслу ручья Гишрон рядом с египетской границей.

Пожилой мужчина сильно повредил ногу во время похода на юге Израиля, у границы с Египтом. Сильная травма не позволила туристу передвигаться и самостоятельно справится с ситуацией.

Сначала его обнаружила группа добровольцев из спасательного отряда «Эйлат-Эйлот» полиции Израиля. После того, как им удалось отыскать пострадавшего, они оказали ему первую помощь.

Затем на помощь для эвакуации туриста был вызван вертолет, так как он был обнаружен далеко от дорог на местности со сложным рельефом.

Мужчина был эвакуирован в больницу «Йосефталь» в Эйлате для прохождения полноценного лечения.

На данный момент его жизни и здоровью ничего не угрожает.

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