ДТП с автобусами не случайность: водители давно предупреждали об опасности

Автобусы китайского производства оказались низкого качества, но зато дешевые по стоимости, что помогло им победить в тендерах. Водители сообщали о проблемах давно, но не были услышаны.

12 августа произошло три аварии с участием автобусов, одно из которых шокировало весь Израиль смертью целой семьи.

Об этом сообщили в detaly.co.il.

Водители автобусной компании давно били тревогу, сообщая о технических проблемах с китайскими автобусами.

Во всех ситуациях есть общая деталь: «Автобус потерял управление и сошел с полосы движения».

Также была схожая ситуация 8 июля, когда автобус Electra Afikim с 40 пассажирами сошел с полосы движения недалеко от Модиина. Только чудом пассажиры получили лишь легкие травмы, поэтому тот случай не привлек внимания СМИ.

Но последние два ДТП с потерявшими управление автобусами заставляет вспомнить все. Сначала под колесами оказался 70-летний житель Иерусалима. Затем произошел отказ в управлении автобусом в иерусалимском квартале Ромема, когда жизни лишилась женщина и две девочки из одной семьи.

Последний случай самый необычный: в момент ДТП водителя на водительском месте не было, он вышел, чтобы исправить какую-то поломку. И в этот момент автобус сам по себе поехал под уклон. Водитель бежал за ним пытаясь его догнать или хотя бы предупредить людей. Но тщетно.

По словам пресс-секретаря компании «Эгед» Рона Ратнера, водитель был опытный, мог ли он не поставить его на стояночный тормоз?

Во всех случаях речь идет об автобусах китайского производства, концерна Golden Dragon (Xiamen Golden Dragon Bus Co., Ltd.). Несколько лет назад «Эгед» и другие израильские компании закупили очень много автобусов у Golden Dragon, поскольку они дешевые и Golden Dragon легко выигрывал тендеры.

Между тем уже несколько лет израильские водители сообщали о низком качестве этих автобусов, которые начинают греметь и стучать даже в начале эксплуатации. Они ненадежны и имеют ограниченную маневренность по горным дорогам и по улицам со сложным рельефом. И даже на обычном круговом перекрестке они иногда застревают. Также у этих автобусов с водительского места плохой обзор правой стороны.

Также надо рассматривать тот факт, что средний израильский водитель за рулем 188 часов(некоторые до 200 и даже 300 часов), для сравнения остальные работники — 144 часа в месяц.

«Курсор» писал о трагедии в Иерусалиме: появились первые фото и видео с похорон матери и ее дочерей.

Напомним, обнародовано новое видео с момента наезда автобуса на людей в Иерусалиме.