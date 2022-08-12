Трагедия в Иерусалиме: обнародовано новое видео с момента наезда на людей

По словам спасателей, три человека погибли и еще один серьезно ранен в результате того, что автобус врезался в автобусную остановку возле торгового центра на главной дороге недалеко от въезда в столицу.
40-летняя Шошана Глустейн из Офакима погибла в аварии на улице Шамгар в Иерусалиме вместе со своими двумя дочерьми Хая Сарой, 7 лет, и Хана, 3 года, сообщили власти.
По сообщениям еврейских СМИ, Глюштейн находилась на поздней стадии беременности и вскоре должна была уйти в декретный отпуск.
В сети показали новые видео с момента наезда:
Обратите внимание, что на видео зафиксирован мужчина, который как только понял, что произошла авария, выпустил из рук поднос с пиццей и сразу побежал помогать пострадавшим.
МАДА сообщило, что еще шесть человек получили ранения и были доставлены в местные больницы, в том числе серьезно пострадала 21-летняя женщина. Два других человека находятся в состоянии средней степени тяжести, остальные получили легкие ранения.
Аварийные бригады Израильской пожарно-спасательной службы пытались извлечь нескольких человек, оказавшихся под автобусом.
Полиция объявила о начале расследования смертельной аварии, первоначально заявив, что водитель автобуса, по-видимому, не справился с управлением и врезался в пешеходов возле торгового центра.
Однако высокопоставленный командир округа Иерусалима сказал, что водитель находился вне автобуса в то время, пытаясь устранить «техническую неисправность», когда транспортное средство само начало откатываться. «А потом случилось то, что случилось», — сказал помощник комиссара Коби Яакоби общественной телекомпании «Кан».
Наш сайт сообщал ранее, что двое израильтян погибли в дорожно-транспортном происшествии в Рамсгейте (Англия).