Трагедия в Иерусалиме: обнародовано новое видео с момента наезда на людей

Водитель предположительно находился снаружи автобуса, решая техническую проблему, в то время как автобус откатился и врезался в людей.

По словам спасателей, три человека погибли и еще один серьезно ранен в результате того, что автобус врезался в автобусную остановку возле торгового центра на главной дороге недалеко от въезда в столицу.

40-летняя Шошана Глустейн из Офакима погибла в аварии на улице Шамгар в Иерусалиме вместе со своими двумя дочерьми Хая Сарой, 7 лет, и Хана, 3 года, сообщили власти.

По сообщениям еврейских СМИ, Глюштейн находилась на поздней стадии беременности и вскоре должна была уйти в декретный отпуск.

В сети показали новые видео с момента наезда:

תיעוד התאונה הקטלנית ברב שפע ממצלמות הכניסה לקניון pic.twitter.com/WYz2C3F79d — חיים גולדברג (@haim_goldberg) August 11, 2022

Обратите внимание, что на видео зафиксирован мужчина, который как только понял, что произошла авария, выпустил из рук поднос с пиццей и сразу побежал помогать пострадавшим.

מצילומי התאונה ברב שפע בירושלים תפס את העין שלי הבחור שברגע שהבין שמתרחשת תאונה זורק את המגש פיצה מהיד ורץ לסייע לנפגעים pic.twitter.com/2cBZrzx2xh — חיים גולדברג (@haim_goldberg) August 11, 2022

МАДА сообщило, что еще шесть человек получили ранения и были доставлены в местные больницы, в том числе серьезно пострадала 21-летняя женщина. Два других человека находятся в состоянии средней степени тяжести, остальные получили легкие ранения.

Аварийные бригады Израильской пожарно-спасательной службы пытались извлечь нескольких человек, оказавшихся под автобусом.

Полиция объявила о начале расследования смертельной аварии, первоначально заявив, что водитель автобуса, по-видимому, не справился с управлением и врезался в пешеходов возле торгового центра.

Однако высокопоставленный командир округа Иерусалима сказал, что водитель находился вне автобуса в то время, пытаясь устранить «техническую неисправность», когда транспортное средство само начало откатываться. «А потом случилось то, что случилось», — сказал помощник комиссара Коби Яакоби общественной телекомпании «Кан».

Наш сайт сообщал ранее, что двое израильтян погибли в дорожно-транспортном происшествии в Рамсгейте (Англия).