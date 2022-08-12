Трагедия в Иерусалиме: появились первые фото и видео с похорон матери и ее дочерей

Шошана Глуштейн и ее дочери Хая Сара и Хана вчера погибли в результате жуткого инцидента в Иерусалиме.
Сегодня сотни людей присоединились к похоронам женщины и ее дочерей, жительниц Офакима. Похороны проходят на кладбище Хар ха-Менухот.
Отметим, что Глуштейн находилась на поздней стадии беременности и вскоре должна была уйти в декретный отпуск.
Напомним, обнародовано новое видео с момента наезда автобуса на людей в Иерусалиме.
Также мы писали, что больница Шаарей Цедек уточнила состояние пострадавших в результате смертельной аварии, произошедшей прошлой ночью на улице Шамгар в Иерусалиме.