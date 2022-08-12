Трагедия в Иерусалиме: появились первые фото и видео с похорон матери и ее дочерей

Три человека погибли после того, как автобус потерял управление и врезался в остановку на главной дороге в Иерусалиме.

Шошана Глуштейн и ее дочери Хая Сара и Хана вчера погибли в результате жуткого инцидента в Иерусалиме.

Сегодня сотни людей присоединились к похоронам женщины и ее дочерей, жительниц Офакима. Похороны проходят на кладбище Хар ха-Менухот.

Отметим, что Глуштейн находилась на поздней стадии беременности и вскоре должна была уйти в декретный отпуск.

שושנה גלושטיין ובנותיה חיה שרה וחנה, שנהרגו אתמול בתאונה בירושלים, מובאות למנוחות בבית ההלוויות שמגר בירושלים. pic.twitter.com/g8bVoTg3E9 — סולימאן מסוודה سليمان مسودة (@SuleimanMas1) August 12, 2022

מאות משתתפים בהלווייתן של שושנה גלושטיין ובנותיה חיה-שרה וחנה, שנהרגו בתאונת האוטובוס בירושלים@SuleimanMas1 pic.twitter.com/qEDDjsjci2 — כאן חדשות (@kann_news) August 12, 2022

Напомним, обнародовано новое видео с момента наезда автобуса на людей в Иерусалиме.

Также мы писали, что больница Шаарей Цедек уточнила состояние пострадавших в результате смертельной аварии, произошедшей прошлой ночью на улице Шамгар в Иерусалиме.