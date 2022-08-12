Трагедия в Иерусалиме: появились первые фото и видео с похорон матери и ее дочерей

12:50, Сегодня
Новости Израиля
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Фото: pixabay.com

Три человека погибли после того, как автобус потерял управление и врезался в остановку на главной дороге в Иерусалиме.

Шошана Глуштейн и ее дочери Хая Сара и Хана вчера погибли в результате жуткого инцидента в Иерусалиме.

Сегодня сотни людей присоединились к похоронам женщины и ее дочерей, жительниц Офакима. Похороны проходят на кладбище Хар ха-Менухот.

Отметим, что Глуштейн находилась на поздней стадии беременности и вскоре должна была уйти в декретный отпуск.

Напомним, обнародовано новое видео с момента наезда автобуса на людей в Иерусалиме. 

Также мы писали, что больница Шаарей Цедек уточнила состояние пострадавших в результате смертельной аварии, произошедшей прошлой ночью на улице Шамгар в Иерусалиме.

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Автор материала:
Ирен Давид
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