ДТП с автобусом со школьной экскурсией: что известно о состоянии пострадавших детей

Грузовик врезался в автобус с детьми на шоссе 1.

На шоссе 1 произошла авария между маршрутным автобусом с детьми, которые ехали на экскурсию, и грузовиком.

В автобусе находились 38 пассажиров, в том числе школьники, сопровождающие их родители, учителя и водитель. Они были эвакуированы в легком состоянии и уже успели выписаться из больниц. Лишь одна девочка находится в больнице в тяжелом состоянии.

Водителя грузовика также эвакуировали в тяжелом состоянии.

На место прибыла министр транспорта Мири Регев. Дорога в Иерусалим уже открыта для движения.

Девочку, о которой писалось выше, эвакуировали в госпиталь Шаарей Цедек. Там заявили, что ее состояние остается тяжелым, и за ее жизнь борются. Больница Ассаф Арофе (Шамир) получила 21 раненого в легком состоянии, больница Каплан приняла трех детей в легком состоянии, а больница Хадасса Эйн Керем получила 14 раненых, все в легком состоянии.

Сообщение о происшествии поступило в 9:34. Прибыв на место ДТП, медики и фельдшеры начали оказывать медицинскую помощь 10-летней девочке в тяжелом состоянии с травмой головы, а также другим пассажирам. По данным МАДА, кроме девочки, все остальные пассажиры автобуса находились в сознании.

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