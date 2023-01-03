ЦАХАЛ сообщил имя погибшего на базе Анатот военнослужащего

В пресс-службе ЦАХАЛа разрешили к публикации имя погибшего бойца военной полиции.

Во вторник на военной базе Анатот возле Иерусалима произошел трагический инцидент со стрельбой, в результате которого погиб военнослужащий.

Об этом сообщает Телеграм-канал Израильские трудовыебудни.

Разрешено к публикации: погиб капрал Барух Кабрата, 19 лет, из Петах-Тиквы, боец военной полиции.

Соболезнования семье и близким.

Ранее Курсор писал, что стали известны подробности гибели солдата ЦАХАЛа на военной базе возле Иерусалима.

Наш сайт уже информировал про гибель солдата в танке: ЦАХАЛ выпустил заявление о «чрезвычайно редком» инциденте. ЦАХАЛ не может определить, как солдат попал в небезопасную зону танка во время инцидента со смертельным исходом.

Также наш сайт сообщал, что посол США раскритиковал Бен-Гвира за восхождение на Храмовую гору. «Мы заинтересованы в сохранении статуса-кво. Любые действия, препятствующие этому, неприемлемы», — заявил Том Нейдес.

Еще мы писали, что еще одна страна резко осудила восхождение Бен-Гвира на Храмовую гору. «Израиль несет полную ответственность за опасные последствия этой эскалации», — говорится в заявлении.