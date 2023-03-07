ДТП в Бат-Яме: серьезно ранены двое детей

Малышей сбил мотоцикл, который сам был сбит автобусом.

Во вторник, 7 марта, в Бат-Яме двое детей в возрасте около 7 лет получили легкие или средние травмы после того, как их сбил мотоцикл.

Об этом сообщает портал Maariv.

Отмечается, что инцидент произошел после того, как сам мотоциклист был сбит автобусом на улице Бальфур.

Медики МДА и парамедики оказали пострадавшим первоначальную медицинскую помощь и эвакуировали в больницу трех пострадавших. Один из детей находится в состоянии средней степени тяжести с травмой головы, другой в легком состоянии с травмами конечностей. Мотоциклист, мужчина около 40 лет, пребывает в состоянии средней степени тяжести с травмами головы и конечностей.

Как сообщал Курсор, в субботу, 21 января, на шоссе 444 произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали пять человек.

На дороге столкнулись два легковых автомобиля. На место ДТП приехала бригада парамедиков (МАДА) и оказала помощь пятерым пострадавшим. Участники аварии получили травмы средней степени тяжести и были госпитализированы в медицинское учреждение «Меир» в Кфар-Сабе.

На месте ДТП работают сотрудники полиции, которые выясняют обстоятельства происшествия.

Курсор писал ранее, что недалеко от кибуца Нир-Элиягу в пятницу, 20 января, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. В результате инцидента был серьезно ранен 30-летний мужчина, авто которого перевернулось недалеко от кибуца.

Еще мы писали, что 18 января, возле перекрестка Мегидо на шоссе 66 произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого травмы получили три человека. На дороге столкнулись автомобили. Врачи квалифицировали состояние одного из участников ДТП как средней степени тяжести, двое остальных получили легкие травмы.

Напомним, что на шоссе 4 произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате инцидента пострадал 55-летний мотоциклист. Бригада парамедиков MDA доставила пострадавшего в больницу «Асаф ха-Рофе». Врачи охарактеризовали состояние мужчины как средней степени тяжести.

Ранее сообщалось, что на севере Израиля произошло лобовое ДТП, которое забрало жизни троих молодых парней в возрасте 16-17 лет. Двое из них скончались от полученных травм на месте, еще один умер в больнице.