Трагическое ДТП: легковая машина столкнулась с грузовиком

Прибывшие парамедики застали девушку уже без признаков жизни. Ее смерть была констатирована на месте. Парамедики оказали помощь остальным кто пострадал в этом ДТП.

Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком на шоссе номер 67. В результате смертельного ДТП погибла 17-летняя девушка. Кроме того, различные травмы получили еще семь человек. Инцидент произошел на востоке от Зихрон-Яакова.

Об этом сообщили в пресс-службе МАДА.

Сигнал по номеру 101 поступил в 06:02. На место аварии прибыла бригада парамедиков. Они заставили девушку, которая не подавала признаков жизни. К сожалению, спасти ее не получилось, а потому ее смерть объявили там же.

Остальным пострадавшим оказали надлежащую медицинскую помощь. Они были доставлены в больницы больницам «Рамбам» в Хайфе и «Гилель» Яффе в Хадере.

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