Смертельное ДТП: четыре человека погибли на трассе 60

Масштабная авария с участием трех автомобилей произошла ночью в воскресенье на трассе 60.

Полиция сообщила, что в результате столкновения палестинского грузовика и двух легковых автомобилей погибло четверо палестинских арабов.

Авария произошла к северу от перекрестка Ха-Офаким на печально известной трассе 60, где часто происходят дорожные происшествия.

Сотрудники полиции приступили к расследованию обстоятельств аварии.

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