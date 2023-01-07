ДТП в Ришон ле-Ционе, есть серьезно пострадавшие

В аварию попали два автомобиля.

В Ришон ле-Ционе произошла авария, из-за которой четыре человека получили ранения различной степени тяжести.

Об этом сообщает Maariv.

Известно, что 20-летний мужчина получил серьезные травмы, 40-летняя женщина и 17-летний парень получили травмы средней степени тяжести, а еще 21-летний подросток получил легкие травмы. ДТП произошло между двумя автомобилями на улице Голда Меир в Ришон ле-Ционе.

Парамедики MDA оказали им медицинскую помощь и эвакуировали их в больницы «Шеба Тель-Ха-Шомер» и «Шамир-Ассаф Арофе».

Ранее мы рассказывали, что террористы открыли огонь по солдатам ЦАХАЛа на КПП Джамал

«Курсор» сообщал, что в Иерусалиме за вандализм на христианском кладбище арестовали подростков.