Террористы открыли огонь по солдатам ЦАХАЛа на КПП Джамале

В ночь на субботу, 7 января, на КП «Джамале», расположенном севернее Дженина, по военнослужащим ЦАХАЛа был открыт огонь со стороны палестинских террористов.

Об этом пишет издание News.walla.

Стрельба велась из проезжающего автомобиля. В результате происшествия никто из израильских военнослужащих не пострадал. Солдаты открыли ответный огонь и попали по машине. С палестинской стороны также не поступало сообщений о раненых.

«Курсор» писал ранее, что за прошлый год Армия обороны Израиля потеряла 44 военнослужащих (в это число входят солдаты срочной службы, контрактники и резервисты). Согласно опубликованным данным, это самый высокий показатель смертности за последние пять лет.

Еще мы писали, что в ходе ночной операции ЦАХАЛа в районе Бейт-Лехема палестинцы открыли огонь по израильским военным. В результате ответного огня был убит 16-летний палестинец.

Напомним, что военная прокуратура предъявила обвинения троим солдатам ЦАХАЛа из 401-й бригады бронетанковых войск. Им инкриминируется нападение на националистической почве при отягчающих обстоятельствах.

Читайте также, что солдат, который стрелял в израильских силовиков, ошибочно приняв их за палестинцев, бросающих камни, был отстранен от оперативного дежурства до окончания расследования.