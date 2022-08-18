Дублирование в партиях: расследование выявило более 300 случаев с двойным членством

Одновременное участие в нескольких партиях является нарушением правил и может существенно повлиять на результаты выборов. В МЕРЕЦ намерены провести внутренние проверки.

Более 300 избирателей зарегистрированы одновременно в обеих партиях. Среди тех, кто имеет двойное членство: видные активисты из партии Авода, занимавшие ключевые посты в партии.

Это выяснило расследование, проведенное Israelhayom.

Менее чем за неделю до праймериз в МЕРЕЦ выяснилось, что сотни избирателей зарегистрированы в обеих партиях — МЕРЕЦ и Аводе.

Был выявлен 331 избиратель, зарегистрированный одновременно в обеих партиях. Следует отметить, что это меньшее число, чем было замечено в последние годы. Однако были случаи, когда разница между кандидатами составляла всего несколько сотен или даже десятков голосов, и поэтому сотни двойных членов партии могут иметь большое значение.

Согласно отчету, среди тех, среди имеющих двойное членство замечены несколько видных активистов. Например, бывший менеджер по интернет-контенту партии Авода Мааян Дотан также является членом партии МЕРЕЦ.

Генеральный секретарь МЕРЕЦ Томер Резник ответил на сообщение: «Чтобы прояснить ситуацию, партия запрещает своим членам состоять в других партиях. При регистрации каждый член партии должен подписать заявление, что он не является членом другой партии. Кроме того, каждый новый член партии обязан отказаться от членства в других партиях при вступлении в партию».

По его информации, существование 300 двойных членов было неизвестно партии, но руководство проверит конкретные утверждения расследования.

Мааян Дотан прокомментировал: «Я был уверен, что одно членство в партии отменяет другое, теперь, когда я знаю, я займусь этим вопросом».

Лейбористы отказались комментировать сообщение.

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