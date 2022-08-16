Предстоящие выборы в Израиле находятся под угрозой из-за киберугроз и иностранного вмешательства

Зарубежные страны и негосударственные игроки пытаются повлиять на исход предстоящих выборов в Израиле, распространяя теории заговора и ложь в социальных сетях.

По мере приближения даты следующих выборов в Израиле растут и попытки вмешаться в них и подтасовать результаты, рассказывают эксперты The Media Line, сообщает The Jerusalem Post.

«Есть два типа угроз на выборах, если говорить о киберпространстве», — говорит полковник (в отставке) Габи Сибони, директор Программы по военным и стратегическим вопросам и Программы по кибербезопасности в Институте исследований национальной безопасности в Тель-Авивском университете.

Он описывает возможные риски:«Первый вид — это взлом тех самых систем, которые Израиль использует на выборах. Это может позволить вмешательство в результаты, пересчет голосов и другие махинации. Другой тип, однако, включает использование социальных сетей для распространения ложной информации и воздействия на общественное мнение».

Когда дело доходит до решений, неясно, есть ли они вообще, говорит Сибони: «С первой угрозой легче бороться, вы пользуетесь услугами специалистов по кибербезопасности. А вот второй гораздо сложнее. Это особенно сложно, потому что демократия всегда стремится разрешить свободу слова, и эта угроза основана на ней».

Эксперты считают, что главным действующим лицом, использующим ботов и фейковых пользователей для распространения лжи и вмешательства в другие выборы, является россия*.

«Мы видели такое вмешательство россии во многих местах по всему миру: в выборы в США, во время Brexit и в выборы в Африке.Мы даже не так много занимаемся кибербезопасностью. Мы отслеживаем подозрительную активность в Интернете и пытаемся найти ее источник. В конце концов, наша цель — обнаружить это и уведомить общественность, потому что это главное, что вы можете сделать, чтобы подорвать эффективность этих кампаний», — сказал Ачия Шац, исполнительный директор организации по надзору за дезинформацией Fake Reporter. .

По словам Шаца, цели в основном одни и те же и достигаются за счет массы фальшивых аккаунтов, распространяющих неверную информацию, стремящихся разделить общество и радикализировать общественное обсуждение.

«Цель состоит в том, чтобы дестабилизировать демократические страны, посеяв сомнения в самой легитимности институтов», — пояснил он. «Распространенная и очень опасная схема, которую мы признаем, — это бот-сети, распространяющие заговоры о фальсификации выборов. По сути, они агенты хаоса. Стороны, стоящие за этими сетями, хотят углубления разногласий, прихода к власти радикалов и, в конце концов, подрыва доверия к самой демократической системе», — добавил он.

Израиль принял закон о борьбе с таким вмешательством в выборы 1 ноября, который требует, чтобы любая веб-кампания была официально признана, а кампания должна была раскрывать, кто ее финансирует.

«Это заставит по крайней мере некоторые стороны взять на себя ответственность за то, что они распространяют, и, надеюсь, облегчит раскрытие лжи», — сказал Шац.

«Компании [социальные сети] никогда не берут на себя ответственность, они вообще не хотят этим заниматься. И политики могут многое от этого выиграть, потому что они много раз используют одни и те же методы», — сказал Шац и добавил, что основным пользователем бот-сетей в Израиле в последние годы является партия «Ликуд».

«Центральная избирательная комиссия ведет интенсивную и обширную деятельность в области систем и киберзащиты. Комитет работает в тесном сотрудничестве с национальной киберсистемой и всеми службами безопасности Государства Израиль. Защита выборов характеризуется серией действий. Естественно, нельзя распространяться о том, какие меры и методы используются в рамках подготовки к выборам, потому что, если они станут достоянием общественности, это может помочь тем, кто стремится сорвать выборы», — завил национальный избирательный комитет Израиля.

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