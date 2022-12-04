Работу потеряют 900 человек: в Нагарии закрывается завод Blade Technology

«Завод уже давно накапливает значительные убытки, а производственные процессы не позволяют поддерживать производительность», — объявил директор завода.

В 2024 году будет закрыт завод Blade Technology, основанный Стефом Вертхаймером в Нагарии.

Увольнения коснутся 900 сотрудников. Старый завод Blade Technology в Нагарии закроется после 50 лет работы. В воскресенье утром рабочих проинформировали о закрытии фабрики в ближайшие два года. Это связано с убыточностью предприятия.

Завод был приобретен компанией Pratt & Whitney около 8 лет назад. Теперь материнская компания BTL (Blade Technology) объявила о прекращении производства лопаток для компрессоров в 2025 году. В течение 2023 года производство лопаток для компрессоров будет продолжаться в обычном режиме. Процесс закрытия начнется в 2024 году и завершится в 2025 году. Компания BTL проинформировала Гистадрут и рабочий комитет о решении и проведет с ними переговоры относительно условий увольнения.

В письме к сотрудникам генеральный директор написал: «Завод уже давно накапливает значительные убытки, которые растут, а производственные процессы, существующие в настоящее время на BTL, не позволяют поддерживать производительность таким образом, чтобы быть экономически целесообразным, учитывая снижение спроса на лопатки компрессора на заднем плане».

В ответ на заявление руководства Гистадрут объявил, что объявит трудовой спор в Blade Technology Company (BTL) и будет работать над обеспечением работников средствами к существованию и над будущим трудоустройством почти тысяч женщин и мужчин.

«Гистадрут не допустит критического ущерба рабочим на периферии, — заявил председатель Гистадрута Арнон Бар-Давид. — Мы будем использовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства, чтобы защитить рабочие места в будущем. Мы не допустим массовых увольнений, размахивая руками и размахивая письмом, отправленным вот так посреди рабочего дня сотрудникам».

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