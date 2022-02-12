Пожар в Шейх-Джарре: новые подробности

Пожар возник в доме еврейской семьи. Специалисты работают над выяснением причин возгорания. Для того, чтобы «прочесать» горящее здание, пришлось задействовать нескольких спасателей.

Стало известно о том, что в Иерусалиме произошел пожар. Загорелся дом еврейской семьи в районе Шейх-Джарра. На место прибыла бригада столичных пожарников, чтобы потушить разгоревшейся пламя.

Четверо спасателей вошли в горящее здание, чтобы обыскать его и эвакуировать людей, которые могли быть в нем заблокированы.

Информации о пострадавших пока нет. Причины возникновения пожара также пока остаются неясными. Предполагается, что это мог быть поджог.

Ранее Курсор сообщал, что в Афуле в результате пожара на автостоянке загорелось пять авто.

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