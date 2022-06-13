Полиция Израиля арестовала офицера ПА и еще 30 человек, причастных к торговле оружием и наркотиками

В понедельник утром сотни полицейских и пограничников провели обширную волну арестов и обысков по всей стране, в ходе которой было арестовано более 30 подозреваемы.

Израильская полиция провела рейды по стране и задержала более 30 палестинских арабов, подозреваемых в причастности к незаконной торговле оружием и наркотиками, в рамках операции, получившей название «Серебряная пуля».

Об этом сообщает Jewish Press.

Операция началась, когда полиции удалось убедить преступника, «инженера-взрывника», работать агентом под прикрытием и закупать оружие и наркотики у десятков влиятельных фигур криминального мира по всей стране, в основном из арабского общества.

Среди задержанных есть офицер Палестинской автономии, который продал оружие агенту и хотел убедиться, что оружие было продано для нанесения вреда евреям.

До арестов агент под прикрытием провел десятки сделок с оружием, а также закупил взрывчатку и наркотики у хорошо знакомых ему фигур из криминального мира за многолетнюю преступную деятельность и время, проведенное в тюрьме.

«Его многолетнее знакомство с преступным миром позволило агенту заключать сделки по всей стране, с деятелями различных преступных организаций по всей стране, на севере, в центре и на юге, и особенно с влиятельными фигурами в преступном мире Яффо», — заявили в полиции.

Во время сделки по покупке штурмовой винтовки на севере агент встретился с присутствовавшим на месте офицером ПА, а позже приобрел автомат М-16, самодельный пистолет-пулемет Carlo и пистолеты. По подозрению, офицер ПА хотел убедиться, что оружие будет использовано для нанесения вреда евреям.

Комиссар полиции Яаков Шабтай заявил в понедельник: «После более чем года решительных усилий полиции, в которых мы не жалели ни средств, ни ресурсов, мы можем четко сказать, что преступные организации в арабском обществе продолжают терпеть тяжелые удары. Им потребуются годы, чтобы выздороветь, если они вообще выздоровеют».

«Мы объявили войну незаконному оружию. Мы объявили войну феномену стрельбы. Мы объявили войну использованию черных денег. Мы объявили войну тяжким преступникам, которые жестоко вредят гражданам Израиля. И в этой войне я могу пообещать вам, что мы победим», — заявил он.

Подозреваемые предстанут перед магистратским судом Тель-Авива для слушания дела об их задержании.

Курсор сообщал ранее, что силы безопасности ночью провели контртеррористическую операцию в Хевроне. В рамках рейда по Иудее и Самарии солдаты ЦАХАЛа и пограничной полиции арестовали подозреваемого в терроризме. На местах отмечались беспорядки, по военным бросали камни и бутылки с зажигательной смесью.