Двойное убийство в Бейт-Шемеше: найдены тела отца и дочери

В квартире жилого дома в Бейт-Шемеше парамедики обнаружили тела мужчины и женщины, без признаков жизни. Полиция начала расследование и поделилась одной из версий.

Сегодня, 23 июля, в квартире, расположенной в Бейт-Шемеше, были обнаружены тела 20-летней девушки и 40-летнего мужчины с проникающими ранениями.

Об этом сообщает издание «Детали».

На место происшествия выехала бригада «скорой» помощи (МАДА), получив соответствующий сигнал по номеру 101. В квартире они нашли тела в крови, в разных комнатах, без признаков жизни и констатировали их смерть на месте.

Полиция начала расследование инцидента и выяснила, что убитые — отец и дочь. «Скорая» и полиция была вызвана по сигналу о домашнем насилии, поэтому предполагается, что отец ударил свою дочь ножом в шею, а затем свел счеты с жизнью.

Также выяснилось, что в квартире проживала дочь. Отец имел судебный запрет приближаться к этому месту («цав архака») из-за предыдущих насильственных инцидентов. Дочь закончила службу в ЦАХАЛе и работала в парикмахерской.

Расследование продолжается. Информация уточняется и дополняется по мере поступления.

«Курсор» писал ранее, что израильтянка в возрасте 30 лет была арестована израильской полицией за то, что нанесла ножевое ранение партнеру своей матери.

Еще мы писали, что 14-летний житель Эйлата во время купания в Красном море обнаружил в воде нож, который оказался орудием убийства.