Израильтянка с ножом напала на партнера матери: в полиции рассказали детали

Израильтянка в возрасте 30 лет была арестована израильской полицией в пятницу вечером за то, что нанесла ножевое ранение партнеру своей матери.

Подозреваемая, жительница Ришон ле-Циона, напала на 50-летнего мужчину во время ссоры. После удара мужчина находился в состоянии средней степени тяжести.

Прибывшие на место полицейские задержали женщину и приступили к сбору улик. Мужчину срочно доставили в медицинский центр Шамир в Црифине для лечения.

Ранее сегодня мы сообщали о еще одном инциденте с ножом. Так, Палестинский араб, вооруженный ножом, был задержан полицейскими в Старом городе Иерусалима рано утром. Полиция подозревает, что мужчина планировал нападение.

Напомним, что сегодня в Ашдоде на пляже погиб 30-летний мужчина. Он рыбачил возле пляжа на волнорезе. Однако внезапно упал и оказался зажат между бетонными конструкциями. Очевидцы не смогли помочь ему самостоятельно, а потому вызвали спасателей.

Редакция также сообщала, что арабские террористы сожгли машину рава Дов Лиора. Еще в его дом бросали бутылки с зажигательной смесью, а машина перед домом полностью сожжена.

Кроме того, благодаря операции под прикрытием, длившейся около 48 часов, силы безопасности арестовали одного из самых опасных сексуальных преступников в Израиле.