Двойное убийство в Лоде: Бар-Лев выступил с заявлением

Министр Бар-Лев считает, что «для борьбы с преступностью в арабском секторе необходимы большие инвестиции».

После двойного убийства в Лоде министр общественной безопасности Омер Бар-Лев (Авода) заявил, что борьба с преступностью в арабском обществе «трудна, сложна и требует очень длительного периода агрессивной и решительной деятельности полиции и правоохранительных органов».

«Это идет рука об руку с крупными инвестициями, среди прочего, в образование, социальное обеспечение и занятость, а также с изменением культурного восприятия, поскольку борьба с бедствием насилия в арабском обществе заключается не только в предотвращении отдельных преступлений и расследовании совершенных», — сказал он.

Председатель Комитета внутренней безопасности, депутат Кнессета Мерав Бен Ари (Еш Атид) также прокомментировал двойное убийство в Лоде: «Шокирующее и невообразимое убийство, и мы должны снова и снова повторять — у нас недостаточно полицейских, чтобы обеспечивать безопасность, патрулировать и расследовать».

Напомним, что две жертвы смертельной стрельбы в центре Израиля были идентифицированы как 34-летняя Манар Хаджадж и ее 14-летняя дочь Хадера.

Мать и дочь, арабские жительницы города Лод, были смертельно ранены, когда сидели в машине у дома после покупки продуктов в понедельник вечером.

Сестра-близнец Хадеры также была ранена в результате перестрелки и в состоянии средней степени тяжести была эвакуирована в больницу в Беэр-Яакове.

Лапид обещает усилить правоохранительные органы в Лоде после трагедии.

Ранее Курсор писал о трагедии в Лоде: обнародованы фото жертв.