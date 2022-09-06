Трагедия в Лоде: обнародованы имена и фото жертв

Комендант округа заявил, что это самый серьезный случай в округе, который будет расследован в первоочередном порядке.

Было разрешено опубликовать информацию о том, что прошлой ночью в Лоде были убиты 34-летняя Манар Хаджадж и ее 14-летняя дочь Хадера.

מנאר אבו חג'אג' בת ה-34 ובתה חדרה בת ה-14 נרצחו בלוד • לפיד: רצח נורא, מחייב אותנו להגביר את האכיפה ואת נוכחות המשטרה בערים@hadasgrinberg @gilicohen10 pic.twitter.com/c0m0qMMGRC — כאן חדשות (@kann_news) September 6, 2022

Эти двое были застрелены, когда сидели в своей машине на улице Раввина Кука в Лоде. Сестра-близнец Хадеры получила травмы средней степени тяжести и была направлена ​​в больницу Асаф А-Рофе.

Мэр Лода Яир Рабиво прокомментировал инцидент со стрельбой прошлой ночью в городе, где были убиты мать и ее дочь, и сказал, что это было «сотрясающее, приводящее в ужас событие».

«Это нарушение личной безопасности всех жителей Государства Израиль и мне просто жаль арабское население, которое в последние годы живет в условиях непрекращающегося криминального терроризма, каждый год арабы убивают более 100 арабских граждан», — добавил Рабиво.

12 канал сообщил, что в специальной оценке ситуации, проведенной полицией, было подчеркнуто, что жертвы не принимали участие в каком-либо конфликте и нет никакой информации или жалоб, связанных с домашним насилием. Комендант округа заявил, что это самый серьезный случай в округе, который будет расследован в первоочередном порядке.

Ранее Курсор писал, что в ночь на вторник 6 сентября зафиксировано несколько резонансных преступлений, совершенных арабами.