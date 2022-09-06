Трагедия в Лоде: обнародованы имена и фото жертв

07:45, Сегодня
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Фото: pixabay.com

Комендант округа заявил, что это самый серьезный случай в округе, который будет расследован в первоочередном порядке.

Было разрешено опубликовать информацию о том, что прошлой ночью в Лоде были убиты 34-летняя Манар Хаджадж и ее 14-летняя дочь Хадера.

Эти двое были застрелены, когда сидели в своей машине на улице Раввина Кука в Лоде. Сестра-близнец Хадеры получила травмы средней степени тяжести и была направлена ​​в больницу Асаф А-Рофе.

Мэр Лода Яир Рабиво прокомментировал инцидент со стрельбой прошлой ночью в городе, где были убиты мать и ее дочь, и сказал, что это было «сотрясающее, приводящее в ужас событие».

«Это нарушение личной безопасности всех жителей Государства Израиль и мне просто жаль арабское население, которое в последние годы живет в условиях непрекращающегося криминального терроризма, каждый год арабы убивают более 100 арабских граждан», — добавил Рабиво.

12 канал сообщил, что в специальной оценке ситуации, проведенной полицией, было подчеркнуто, что жертвы не принимали участие в каком-либо конфликте и нет никакой информации или жалоб, связанных с домашним насилием. Комендант округа заявил, что это самый серьезный случай в округе, который будет расследован в первоочередном порядке.

Ранее Курсор писал, что в ночь на вторник 6 сентября зафиксировано несколько резонансных преступлений, совершенных арабами.

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Автор материала:
Ирен Давид
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