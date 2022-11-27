Двойное убийство в Тире: все подробности

Двое жителей Тиры были застрелены в субботу в кафе в центральном городе Израиля, завершив эти кровавые выходные для арабской общины, борющейся с неумолимой волной смертоносных преступлений.

Маджед Юсеф и Айман Насер были доставлены в больницу, где скончались от полученных ран. В результате стрельбы также был ранен третий пострадавший, однако его ранения оцениваются как легкие.

2 shot dead in Arab town in possible revenge attack for double homicide a day before https://t.co/cZi435dh5q — The Times of Israel (@TimesofIsrael) November 27, 2022

Полиция сообщила, что они арестовали четырех жителей Тиры по подозрению в причастности к убийству и изъяли пистолет, который, по их мнению, использовался для совершения преступления. Источник в полиции сообщил «Гаарец», что 20-летний Юсеф, как полагают, не был целью стрельбы. Кроме того, офицеры выясняют, было ли нападение ответом или местью на стрельбу, которая произошла рано утром в пятницу и в результате которой погибли двое.

Свидетель субботней стрельбы сообщил, что боевики открыли огонь по кафе из автоматического оружия. «Было выпущено более 30 пуль, в этом районе были дети», — вспоминает один из очевидцев.

Другой свидетель, Мухаммад Масри, сказал, что жители опасаются, что после субботней стрельбы произойдет еще одно нападение из мести.

Ранее Курсор писал, что Бен-Гвир еще не вступил в должность, но уже рассказал о нововведениях в полиции.