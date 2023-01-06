Двух жителей кибуца Снир покусал шакал

Животное, предположительно больное бешенством, несколько часов бродило по поселку, после чего его застрелили и отправили на экспертизу.

В пятницу, 6 января, двух жителей кибуца Снир на севере Израиля покусал шакал.

Об этом сообщает портал Детали.

Отмечается, что животное, предположительно больное бешенством, несколько часов бродило по поселку, после чего его застрелили и отправили на экспертизу.

«60-летняя жительница Снира вышла на парковку возле дома – и внезапно на нее напал крупный взрослый шакал, который укусил ее за ногу. Через два часа животное атаковало 40-летнего мужчину, прогуливавшегося возле ограды кибуца», — говорится в сообщении.

По информации СМИ, двоих пострадавших доставили в больницу Зив в Цфате для вакцинации против бешенства. После второго нападения на место прибыл координатор службы безопасности Снира. Ему удалось застрелить животное.

«Есть достаточно высокая вероятность, что шакал был болен бешенством. Если диагноз подтвердится, это будет уже второй обнаруженный в стране случай бешенства за первую неделю 2023 года. Вчера зараженный бешенством шакал был обнаружен в деревне Раджар на севере Израиля», — пишет издание.

Как сообщал Курсор, в среду, 4 января, в министерстве здравоохранения предупредили израильтян, что в заповеднике Тель-Дан на севере страны, обнаружен шакал, зараженный бешенством.

На данный момент известно, что люди с ним не контактировали, но граждан просят соблюдать осторожность и напомнили, как действовать в разных ситуациях.

В ведомстве напомнили, что укус или царапины, оставленные бешеным животным, нужно срочно промыть проточной водой и использовать мыло, а также дезинфицирующие средства. Потом нужно сообщить об происшествии в Бюро здравоохранения и получить, в случае необходимости, профилактическое лечение.

«Курсор» писал ранее, что согласно недавно опубликованным данным движения «Израиль против живых поставок», в 2022 году в Израиль было импортировано 925 440 животных для убоя.