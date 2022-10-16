Двум израильтянам предъявлено обвинение в сотрудничестве с боевиками

Двое жителей Негева осуществляли денежные переводы по просьбе боевика из террористической группировки, один из них согласился помочь с передачей оружия.

Двум израильским гражданам из Негева на юге Израиля, арестованным в сентябре, в воскресенье были предъявлены обвинения в связи с поддержкой боевиков в секторе Газа.

Об этом сообщает Haaretz со ссылкой на данные ШАБАКа.

Отмечается, что служба безопасности провела расследование в отношении Саада Абу Ракейка, 20-летнего жителя Тель-Шевы, и Самеха Аланбари, 21 года, из Хуры, которые осуществляли денежные переводы по просьбе боевика.

«Тот же оперативник также попросил Аланбари выполнить другие задачи по обеспечению безопасности, и он даже согласился помочь с передачей оружия», — говорится в сообщении.

В ШАБАКе заявили, что этот случай стал «уроком деятельности террористических организаций из сектора Газа, которые постоянно продолжают работу по вербовке израильских граждан с целью совершения террористических актов».

Как сообщал Курсор, глава ШАБАКа Ронен Бар рассказал, что в этом году службе безопасности удалось предотвратить более 300 значительных террористических атак, потому что активизировались операции израильских военных в Иудее и Самарии.

«С начала года мы предотвратили 312 крупных терактов, ножевых ранений, стрельбы, терактов-смертников и произвели 2110 арестов», – заявил глава Шин Бет.

Также Бар сослался на резкое увеличение количества обстрелов военнослужащих и гражданских лиц в Иудее и Самарии – 130 в 2022 году по сравнению с 98 в 2021 году и 19 в 2020 году. По его словам, Израилю следовать активизировать свою деятельность в упомянутом регионе для предотвращения дальнейших атак.

Ранее Ронен Бар выразил обеспокоенность угрозой от социальных сетей. По его словам, благодаря им к террористической деятельности привлекается все больше людей, а также соцсети бросают вызов инструментам спецслужб. Он их называет «новым полем битвы».