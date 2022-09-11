ШАБАК: В 2022 году предотвращено более 300 крупных терактов

Бар рассказал об этом во время конференции в Университете Рейхмана в Герцлии.
Об этом сообщает The Times of Israel.
«С начала года мы предотвратили 312 крупных терактов, ножевых ранений, стрельбы, терактов-смертников и произвели 2110 арестов», – заявил глава Шин Бет.
Также Бар сослался на резкое увеличение количества обстрелов военнослужащих и гражданских лиц в Иудее и Самарии – 130 в 2022 году по сравнению с 98 в 2021 году и 19 в 2020 году. По его словам, Израилю следовать активизировать свою деятельность в упомянутом регионе для предотвращения дальнейших атак.
Глава ШАБАКа считает, что военные – «защитное одеяло» для граждан Израиля, а также добавил, что такие операции дорого обходятся палестинцам, потому что страдают ни в чем не повинные люди, а статус Палестинской администрации среди местных все больше снижается.
«Палестинская общественность тоже хочет этого, но для танго нужны двое», – сказал Бар, комментируя вопрос укрепления службы безопасности ПА для снижения напряженности.
Ранее Ронен Бар выразил обеспокоенность угрозой от социальных сетей. По его словам, благодаря им к террористической деятельности привлекается все больше людей, а также соцсети бросают вызов инструментам спецслужб. Он их называет «новым полем битвы».
Помимо этого, премьер-министр Яир Лапид сообщил, что ШАБАК предотвратил в 2022 году сотни нападений, среди которых теракты смертников.
Также «Курсор» сообщал, что жителя Хайфы арестовали за издевательства над собакой, которого он избивал, подбрасывал в воздух и пытался утопить.