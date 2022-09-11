Новое поле битвы: глава ШАБАКа обеспокоен угрозой от соцсетей

По словам Ронена Бара, социальные сети вовлекают в терроризм все больше людей и бросают вызов инструментам, которые имеются у спецслужб.

Подстрекательство в социальных сетях является серьезной проблемой для службы безопасности.

Об этом заявил глава ШАБАКа Ронен Бар, сообщает Times of Israel.

По его словам, трудно предотвратить повторение алгоритмами подстрекательского контента, который легко достигает молодежь.

«Это новое поле битвы для силовых структур. Это вовлекает в терроризм все больше людей и бросает вызов инструментам, которые у нас есть для борьбы с терроризмом. Террористические группы поняли это. Теперь они знают, как имитировать атаки и влиять на других», — сказал Бар.

Глава ШАБАКа также отметил, что бороться с подстрекательством в интернете особенно сложно, поскольку правоохранителям «необходимо защищать демократию Израиля и не наносить ущерб свободе слова».

Как сообщал Курсор, на днях глава ШАБАКа Ронен Бар заявил, что он всемерно поддерживает идею укреплять Палестинскую автономию экономически и политически. Однако в предвыборный период в Израиле для политиков этот вопрос становится особенно деликатным.

По его мнению, с этим вопросом надо обращаться не в силовые структуры, а к политическому эшелону. Однако политики испытывают перед выборами проблему с принятием таких решений, которые пойдут на пользу палестинцам.

Также Курсор информировал о том, что дети из семей с более низким социальным статусом имеют большую зависимость от социальных сетей. К такому выводу пришли ученые. Среди критериев, которыми пользовались специалисты были плохое самочувствие ребенка, если он не использует соцсети, наличие безуспешных попыток тратить меньше времени на их просмотр и использование соцсетей для избавления от негативных чувств, — говорится в статье.

Исследователи пришли к выводу, что чем беднее семья, тем больше ребенок проводит времени перед монитором. Возможно, причина в том, что детям из бедных семей недоступны другие развлечения: кружки, секции, туристические походы.