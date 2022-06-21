Двум израильтянам предъявлены обвинения за нападения на палестинскую кофейню

Один из мужчин, 29 лет, из поселения Элон Морех, а другой, 22 лет, из Иерусалима. Их сопровождали двое несовершеннолетних.

Окружной суд Петах-Тиквы предъявил двум израильским евреям обвинения в их «расистском» нападении на палестинскую кофейню в деревне Хувара в Иудее и Самарии в мае.

Об этом сообщает Jerusalem Post.

Нападение было снято на видео и широко распространено. На нем было видно, как покупатели встают из-за своих столиков и убегают в заднюю часть магазина, когда евреи в масках входят внутрь со стальными прутьями и дубинками.

Они размахивали стержнями, ломая столешницы и стеклянную стену, а также уничтожили кальяны и связанные с ними принадлежности на сумму 20 000 шекелей.

В обвинительном заключении мужчины обвиняются в умышленном причинении вреда палестинской собственности из «расистских» и «националистических» мотивов.

По словам обвинения, мужчины ехали по главной улице города, когда им показалось, что они увидели, как палестинский араб показал им неприличный жест, и решили отомстить.

Обвинение потребовало, чтобы нападавшие были заключены в тюрьму до окончания судебного разбирательства, чтобы гарантировать, что они не будут причастны к каким-либо дальнейшим инцидентам с применением насилия.

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