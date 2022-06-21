Суд в Иерусалиме обязал ПА выплатить компенсацию семьям жертв террора

Два месяца назад Верховный суд постановил, что процесс выплат пособий осужденным палестинским террористам со стороны Палестинской автономии, а также их семьям, является «легитимацией» террористических атак.

Об этом сообщает Детали.

Поэтому израильский суд имеет право подать иск за это и потребовать денежной компенсации.

Теперь появилась информация, что суд в Иерусалиме обязал Рамаллу выплатить компенсацию жертвам террора. Сумма компенсации составляет 130 миллионов шекелей.

Курсор ранее писал, как палестинец проник на базу ЦАХАЛа в Бейт-Эле. Происшествие на военной базе ЦАХАЛа выявило неготовность военных защищать свои территории в условиях угрозы террористической опасности. Безоружный палестинец в течение получаса находился на военной территории незамеченным.

Также мы сообщали, что ЦАХАЛ арестовал семь человек после нападения на израильтян в долине реки Иордан. В результате агрессии палестинских арабов пострадал израильтянин, пасший овец. Военные ЦАХАЛа отреагировали и успокоили бунтовщиков. Семерых арестовали по подозрению в терроризме.

Наш сайт информировал о трагедии с израильской туристкой в Шарм-эм-Шейхе: МИД выступило с заявлением. Израильтянка, проживавшая с мужем в курортном городе, была найдена мертвой после утопления в море. МИД работает над передачей ее тела для захоронения в Израиле.

Напомним, ЦАХАЛ арестовал семь человек после нападения на израильтян в долине реки Иордан.