Двум несовершеннолетним предъявили обвинения за беспорядки в Негеве во время посадки деревьев

Окружной суд по делам несовершеннолетних Беэр-Шевы предъявил обвинения в отношении двух 16-летних несовершеннолетних за беспорядки в Негеве после высадки ЕНФ. Согласно обвинительному заключению, они забросали камнями полицейский участок в Тель-Шеве.

Об этом сообщает News Walla.

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