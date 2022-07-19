Джастин Бибер возобновляет турне и приедет с концертом в Израиль: названа дата

Канадский исполнитель Джастин Бибер сообщил, что возобновляет свое мировое турне, поэтому в этом году наведается с концертом в Израиль.

28-летний всемирно известный канадский певец Джастин Бибер порадовал поклонников хорошей новостью — он возобновляет свое мировое турне.

Об этом сообщает издание Times of israel.

Популярный исполнитель в рамках своего тура «Justice» приедет с концертом в Израиль. Его выступление запланировано на 31 октября в Тель-Авиве.

Известно, что в прошлом месяце Джастин Бибер обратился к фанатам и сообщил, что вынужден приостановить свой концертный тур. По его словам, причиной такого решения стала болезнь, которая застала его врасплох.

Джастин Бибер признался, что страдает синдромом Рамсея Ханта — формой опоясывающего герпеса, которая поражает лицевой нерв. Он попросил поклонников запастись терпением, поскольку заболевание довольно серьезное и ему потребуется время на восстановление.

Известно, что исполнитель для скорейшего выздоровления делал различные упражнения для лица. И теперь, когда ему стало лучше, он заявил о возвращении на сцену.

«Курсор» писал ранее, что певица LP наконец-то выступит 27 июля в Раанане. Американская автор — исполнительница запланировала концерт после трех перенесенных дат.

Еще мы писали, что поп-звезда Ноа Кирел выбрана представителем Израиля на конкурсе песен «Евровидение» в 2023 году.