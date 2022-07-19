Всемирно известная певица выступит в Раанане: билеты поступили в продажу

Певица LP наконец-то выступит 27 июля в Раанане. Американская автор-исполнительница запланировала концерт после трех перенесенных дат.

Ей потребовалось для этого четыре попытки, но 27 июля американская певица LP наконец-то появится в Израиле.

LP, урожденная Лаура Перголицци, была вынуждена трижды переносить свое шоу в Израиле в течение пандемии, прежде чем назначить дату концерта в Раанане в конце этого месяца.

Thank you @PadrisimoMag for including me on the cover of the new issue. A great way to start off the new year! Check out the full issue here — https://t.co/HUbZtFPJyU pic.twitter.com/l6ZLz9KKpW — LP (@iamlp) January 5, 2022

Певица, известная своими хитами «Other» и «Lost On You», гастролирует в поддержку своего нового альбома «Churches».

Помимо того, LP также писала хиты для Шер, Рианны, Backstreet Boys, Селин Дион, Кристины Агилеры и других звезд.

Билеты на шоу LP стоят от 269 до 399 шекелей и их можно купить на сайте Kupat.

Все билеты, купленные на ранее запланированные выступления, будут действительны для концерта 27 июля.

Напомним, что были объявлены номинанты на международную телевизионную премию «Эмми». Названы лучшие сериалы года.

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