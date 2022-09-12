Джип Шалома Домрани уйдет с молотка: названа ориентировочная цена

Через полтора месяца после того, как израильская полиция арестовала бронированный джип главы преступной организации, отдел конфискации подал заявление о конфискации авто.

Конфискационный отдел полиции Южного округа намерен в ближайшие дни через прокуратуру обратиться в суд с заявлением о конфискации джипа главы преступной организации Шалома Домрани.

Об этом сообщает портал Mako.

Отмечается, что стоимость джипа «Гранд Чероки», который полиция намерена конфисковать в пользу государственной казны, составляет примерно 300 тысяч шекелей. Еще в несколько десятков тысяч шекелей оценивается его защита.

Если суд одобрит конфискацию джипа по требованию полиции и прокуратуры, он будет продан на аукционе, который полиция проводит раз в несколько месяцев на одной из парковок в центре страны.

«Непонятно, откуда деньги на покупку джипа и средства защиты, которые на него были установлены. По закону запрещено ездить на охраняемом транспорте без получения специального разрешения силовиков, а преступники не соответствуют этим критериям. В ближайшее время мы подадим в суд заявление о конфискации джипа в пользу государственной казны», — отметил источник издания в правоохранительных органах.

Как сообщал Курсор, в октябре 2021 года известный в криминальном мире авторитет Шалом Домрани по прозвищу Босс юга вышел из тюрьмы после 6 лет заключения. Приговор Домрани был вынесен на основании сделки о признании вины за два покушения на убийство в 2015 году.