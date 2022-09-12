Джип Шалома Домрани уйдет с молотка: названа ориентировочная цена

Конфискационный отдел полиции Южного округа намерен в ближайшие дни через прокуратуру обратиться в суд с заявлением о конфискации джипа главы преступной организации Шалома Домрани.
Об этом сообщает портал Mako.
Отмечается, что стоимость джипа «Гранд Чероки», который полиция намерена конфисковать в пользу государственной казны, составляет примерно 300 тысяч шекелей. Еще в несколько десятков тысяч шекелей оценивается его защита.
Если суд одобрит конфискацию джипа по требованию полиции и прокуратуры, он будет продан на аукционе, который полиция проводит раз в несколько месяцев на одной из парковок в центре страны.
«Непонятно, откуда деньги на покупку джипа и средства защиты, которые на него были установлены. По закону запрещено ездить на охраняемом транспорте без получения специального разрешения силовиков, а преступники не соответствуют этим критериям. В ближайшее время мы подадим в суд заявление о конфискации джипа в пользу государственной казны», — отметил источник издания в правоохранительных органах.
Как сообщал Курсор, в октябре 2021 года известный в криминальном мире авторитет Шалом Домрани по прозвищу Босс юга вышел из тюрьмы после 6 лет заключения. Приговор Домрани был вынесен на основании сделки о признании вины за два покушения на убийство в 2015 году.
Однако пока Босс юга находился в заключении, в Ашдоде усилилось влияние и противостояние между представителями российского и грузинского мафиозных кланов.
Также Курсор информировал о взрыве автомобиля в Ашкелоне. Жертвой взрыва со смертельным исходом оказался Ави Биттон, высокопоставленная фигура в местном преступном клане. Биттону было 42 года, он был членом преступного клана Шалома Домрани. Согласно сообщениям, он был известен полиции как «финансист» банды. Один из двух других пассажиров автомобиля получил серьезные травмы, состояние второго оценивается как средней степени тяжести.