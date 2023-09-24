Джо Байден выступил с обращением к израильтянам в преддверии Йом-Кипура

По словам президента США, необходимо "преодолеть разрыв между миром, который мы видим, и миром, который мы ищем".

Президент США Джо Байден сделал заявление по случаю Йом-Кипура.

Об этом сообщает портал Maariv.

В частности, глава Белого дома пожелал евреям в Израиле, США и во всем мире счастья.

"Бог призывает нас написать новую главу в истории нашей жизни и жизни нашей нации. С окончанием ужасных дней, давайте наберемся смелости внести необходимые изменения, чтобы преодолеть разрыв между миром, который мы видим, и миром, который мы ищем", - подчеркнул Байден.

Как сообщал Курсор, президент Ицхак Герцог считает Йом-Кипур подходящим днем для самоанализа и прощения, а также размышления о будущем. Также он напомнил, что Война Судного дня является одной из самых трудных и болезненных в истории Израиля, которая изменила нашу страну и общество, в частности, а также оставила после себя много уроков.

Под вышеупомянутыми уроками Герцог подразумевал полученные знания на политическом и военном уровне, и важность нашей устойчивости и сплоченности.

"Из проклятой войны мы узнали об опасности, которая таится в том, что мы позволяем себе стать пленниками парадигм, а также о том, что мы не должны упускать возможности для укрепления «Шалом Баит», нашего собственного внутреннего мира", - подчеркнул глава государства.

Также мы писали о том, что службы безопасности Израиля повысили уровень готовности к Йом-Кипуру в связи с угрозой совершения терактов в праздничные дни. Тысячи полицейских будут развернуты по всей стране, при этом особое внимание будет уделяться синагогам и общественным местам.