Эдельштейн партнерам по коалиции: Оставьте Закон о возвращении в покое

Вчера пленум Кнессета отметил День Алии.Во время мероприятия депутат Кнессета от «Ликуда» Юлий Эдельштейн выступил против требования нескольких коалиционных партий изменить Закон о возвращении, чтобы он применялся только к галахическим евреям.

«Оставьте закон о возвращении в покое. Я слышу много разговоров о необходимости и требовании изменить что-то в Законе о возвращении, о дедушкиной оговорке. Я хочу вам сказать следующее: если это произойдет, через пять лет Закона о возвращении в государстве не будет. Израиль, и эта страна больше не является государством всех ее граждан», — сказал депутат.

Спикер Кнессета Мики Леви похвалил позицию Эдельштейна, сказав: «Этот дом не должен касаться Закона о возвращении».

Депутат Кнессета Амихай Элиягу («Оцма Иегудит») заявил на пленуме Кнессета, что необходимо внести поправки в «оговорку о внуках», чтобы Израиль оставался еврейским и демократическим государством.

Ранее на этой неделе в интервью NBC News назначенный премьер-министром Биньямин Нетаниягу, говоря о требовании всех пяти его будущих союзников по коалиции о внесении поправок в Закон о возвращении для удаления этой оговорки, заявил: «Я сомневаюсь», что любые такие изменения будут сделаны в следующем правительстве».

Ранее Курсор писал, что Смотрич настаивает на внесении поправки в Закон о возвращении. Религиозно-сионистская партия пообещала, что будет продолжать настаивать на удалении «Оговорки о внуках» из закона.

Курсор сообщал, что Ликуд выступает против требования об отмене «Оговорки о внуках» в Законе о возвращении. Согласно сообщению, партия «Ликуд» предполагаемого нового премьер-министра Биньямина Нетаниягу выступит против требования ультраправых и религиозных партий отменить так называемую «Оговорку о внуках» в Законе о возвращении.