Смотрич настаивает на внесении поправки в Закон о возвращении

На следующий день после того, как Нетаниягу сказал NBC News, что сомневается, что «Оговорка о внуках» будет удалена из Закона о возвращении, Религиозно-сионистская партия повторяет свое требование.

Менее чем через день после того, как лидер оппозиции и назначенный премьер-министр Биньямин Нетаниягу публично преуменьшил возможность того, что Израиль может внести поправки в свой Закон о возвращении, Религиозно-сионистская партия пообещала, что будет продолжать настаивать на удалении «Оговорки о внуках» из закона.

Об этом сообщает INN.

Принятый в 1950 году Закон о возвращении гарантирует законное право членов признанных еврейских общин репатриироваться в Израиль и получить гражданство.

В 1970 году Израиль расширил закон, добавив то, что стало известно как «Оговорка о внуках», позволяющая потенциальным репатриантам, имеющим по крайней мере одного дедушку-еврея или бабушку-еврейку, а также супругам евреев претендовать на гражданство Израиля.

Хотя число неевреев, претендующих на израильское гражданство в соответствии с этой оговоркой, было небольшим в 1970-х и 1980-х годах, оно значительно выросло во время волны иммиграции из Восточной Европы в 1990-х и начале 2000-х годов.

Все пять союзных «Ликуду» правых фракций, в том числе Религиозно-сионистская партия, «Оцма Иегудит», «Ноам», ШАС и «Яадут а-Тора», одобрили планы по внесению поправок в Закон о возвращении и удалению этойй оговорки. Однако Нетаниягу отказался поддержать поправку, опасаясь, что такое изменение может разозлить американских еврейских лидеров.

В воскресенье Нетаниягу сказал NBC News , что скептически относится к любым изменениям в Законе о возвращении, которые будут приняты его следующим правительством.

Однако глава Религиозно-сионистской партии Бецалель Смотрич выступил против во время интервью радио «Коль Берама» сегодня утром, повторив требование своей партии о переменах.

«Мы поддержим это требование. Это одна из самых больших угроз для Израиля с точки зрения демографии, с точки зрения еврейской идентичности государства и с точки зрения ассимиляции. Это бомба замедленного действия для еврейского общества, с которой нам приходится иметь дело. Мы настаиваем на [изменении] и будем продолжать настаивать», — заявил депутат.

Смотрич добавил: «Я предлагаю меньше говорить и больше делать».

Кроме этого, правые активисты развесили по всему Иерусалиму листовки с требованием, чтобы правые партии включили удаление этой оговорки из Закона о возвращении в коалиционные соглашения до формирования нового правительства.

Ранее Курсор писал, что Ликуд выступает против требования об отмене «Оговорки о внуках» в Законе о возвращении. Согласно сообщению, партия «Ликуд» предполагаемого нового премьер-министра Биньямина Нетаниягу выступит против требования ультраправых и религиозных партий отменить так называемую «Оговорку о внуках» в Законе о возвращении.