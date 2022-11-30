Ликуд выступает против требования об отмене «Оговорки о внуках» в Законе о возвращении

Согласно сообщению, партия «Ликуд» предполагаемого нового премьер-министра Биньямина Нетаниягу выступит против требования ультраправых и религиозных партий отменить так называемую «Оговорку о внуках»в Законе о возвращении.

Стороны, подавшие запрос во время коалиционных переговоров — ультраортодоксальные партии ШАС и «Яадут а-Тора», а также крайне правые партии Религиозный сионизм и «Оцма Иегудит» — считают, что решение было принято «Ликудом», чтобы не ставить под угрозу отношения между Израилем и диаспорой. В отчете говорится, что стороны взвешивают свои варианты и рассматривают вопрос о том, стоит ли настаивать на этом законодательном шаге в рамках продолжающихся переговоров с «Ликудом».

Об этом сообщает The Times of Israel.

«Оговорка о внуках» в Законе о возвращении позволяет любому, у кого есть хотя бы один дедушка или бабушка-еврей, свободно репатриироваться в Израиль, если они не исповедуют другую религию. Многие репатрианты в Израиль из бывшего ссср получают гражданство в соответствии с этим пунктом.

Отвечая на отчет, Матан Кахана, член парламента от партии «Национального единства», который возглавлял Министерство религиозных служб в уходящем правительстве, настаивал на том, что в свете количества неевреев, репатриирующихся в Израиль в соответствии с Законом о возвращении, процесс официального обращения в Иудаизм необходимо упорядочить, и он отметил, что он пытался, но не смог добиться этого во время своего пребывания в должности.

«Если оставить «Оговорку о внуках» без решения вопроса об обращении, это нанесет ущерб еврейской идентичности Израиля (сегодня только 3 000 из полумиллиона кандидатов обращаются в веру!). Мы должны найти способ значительно увеличить количество обращений в соответствии с еврейским законом», — написал Кахана в Твиттере.

Председатель Еврейского агентства Дорон Альмог предупредил, что ограничение еврейской репатриации может оттолкнуть еврейскую диаспору.

«Мы считаем крайне важным, чтобы наши отношения с мировым еврейством оставались неизменными, и что необходимо поддерживать неизменное обязательство предоставить евреям со всех уголков земного шара возможность совершить алию», — заявил Альмог в заявлении ранее в этом месяце.

Известно, что Еврейское агентство поддерживает Закон о возвращении и направляет значительную часть своих ресурсов на поощрение всех тех, кто соответствует требованиям, предъявляемым к израильскому гражданству, включая немалое число «внуков», к репатриации в Израиль.

Предложение о внесении поправок в Закон о возвращении объединяет несколько спорных религиозных и государственных требований, выдвинутых до сих пор в ходе коалиционных переговоров.

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