В леса Верхней Галилеи выпустили восемь ланей

Сотрудники Управления природы и заповедников делают все для того, чтобы леса Израиля были заполнены животными — в этот раз восемь ланей из заповедника Хай-Бар Кармель отправились в леса Верхней Галилеи.

Сотрудники Управления природы и заповедников выпустили в лесу в Верхней Галилеи восемь ланей — шесть самок и двух самцов.

Об этом сообщает МИД Израиля.

Все лани родились и выросли в заповеднике Хай-Бар Кармель, находящегося в горном массиве Кармель.

Интересно, что видео можно увидеть на некоторых ланях ошейники. В Управлении природы поясняют, что ошейники, передающие GPS сигнал, были надеты на самок, чтобы исследовать характер их передвижения в первый год.

Через год замок ошейника автоматически расстегнется, и он упадет. Его можно будет использовать с новой партией «переселенцев».

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