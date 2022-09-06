Экологи начали борьбу с ICL из-за работ на Мертвом море

Организация по защите окружающей среды Adam Teva V’Din подает запрос в налоговую службу для получения информации о платежах от добычи «Израильской химической компанией» полезных ископаемых.

Организация по защите окружающей среды Adam Teva V’Din подает запрос в налоговую службу для получения подробной информации о соглашении, которое она подписала с компанией «Израильской химической компанией» (ICL) относительно платежей в суверенный фонд благосостояния на основе прибыли от добычи полезных ископаемых Мертвого моря.

Об этом сообщает Times of Israel.

В частности, в организации утверждают, что достигнутый компромисс представляет общественный интерес, особенно на фоне многолетних сообщений об огромных разногласиях во мнениях между властями и ICL по этому вопросу.

«В конце июля ICL уведомила Тель-Авивскую фондовую биржу о том, что они достигли окончательного соглашения о суммах, подлежащих выплате за период с 2016 по 2020 год, а также о структуре механизма платежей, который будет применяться с 2021 года. Главным вопросом, согласно отчету, была методология оценки активов Dead Sea Works по завершению действия ее франшизы по добыче полезных ископаемых в 2030 году», — говорится в сообщении.

Как отмечают экологи, «общественность имеет право знать и понимать, почему было достигнуто компромиссное соглашение, почему было отклонено более трети первоначального требования и каковы принципы, на которых теперь будет рассчитываться налог».

Как сообщал Курсор, в начале июня в управлении природы и парков объявили об утечке на заводах «Израильской химической компании» (ICL). Так, химические элементы просочились в ручей Цеэлим в Иудейской пустыне. В ведомстве заявили, что уже найдены повреждения растений вдоль места утечки. Речь идет также об охраняемых законом видах.

Кроме того, в районе утечки нашли следы животных. Однако загрязнение почвы не наблюдается. Для того чтобы оценить ущерб, нанесенный местности, сотрудники Управления запустили беспилотник.

Кроме того, Курсор писал, что ученые рассказали, как редкие виды животных приспосабливаются к вымиранию лесов.