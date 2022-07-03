Экономический советник Нетаниягу примет участие в праймериз Ликуда

Ави Симхон, занимавший пост главы экономического совета во время премьерства Нетаниягу, намерен добиться места в списке Ликуда на будущих выборах. Он выступил со своей программой остановки роста цен.

Ави Симхон, экономический советник лидера оппозиции Биньямина Нетаниягу объявил в субботу, что намерен добиваться места на предстоящих выборах в избирательном списке партии Ликуд.

Симхон пообещал, что в случае избрания он сосредоточится на вопросах стоимости жизни, затронув многие из тех же тем, которые Нетаниягу осветил в начале своей предвыборной кампании на этой неделе.

«Вместе с Нетаниягу я разработал план по снижению цен на недвижимость. Я считаю, что очень быстро — я имею в виду в течение нескольких месяцев — мы сможем полностью остановить рост цен», — заявил Симхон.

Симхон, профессор Еврейского университета, во время премьерства Нетаниягу занимал пост главы Национального экономического совета. Он поделился с бывшим премьер-министром своими политическими целями, но не искал его поддержки. Он заявил: «Я никогда не просил никого помочь мне. У меня никогда не было покровителя. Я не просил [Нетаниягу] пообещать мне поддержку».

Симхон пояснил в интервью СМИ: «Это правда, что я много и очень тесно работал с Нетаниягу, но я не работал на него».

Отвечая на вопрос, почему он раньше, во время нахождения Нетаниягу на посту, не уделил больше внимания снижению стоимости жилья, Симхон сослался на коронавирус.

«Год назад мы были заняты крупнейшим кризисом с момента основания государства Израиль, и я думаю, что мы очень успешно справились с ним», — сказал Симхон, который регулярно появлялся на телевидении, чтобы поддержать экономическую политику Нетаниягу в рамках коронавирусного кризиса.

«Курсор» писал, что Ликуд раскритиковал Лапида после его первого обращения в роли премьер-министра.

Также мы информировали, что новый опрос показал, что Биньямин Нетаниягу может сформировать коалицию, но с одним условием.