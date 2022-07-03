Ликуд раскритиковал Лапида после его первого обращения в роли премьер-министра

В кратком ответном комментарии на первое выступление Яира Лапида на посту премьер-министра партия Биньямина Нетаниягу «Ликуд» написала:

«Ни одно заявление Лапида не скроет тот факт, что он отправил своего генерального директора с открытым чеком в Совет шуры [Исламского движения]».

Этим «Ликуд» намекнул на слова бывшей советницы Нафтали Беннета Шимрит Меир.

«Яир Лапид в истерике отправил [своего начальника штаба] Нааму Шульц в Кафр-Кесим с открытой чековой книжкой», — рассказывала ранее Меир, предположив, что министр иностранных дел, ставший премьер-министром, был готов пойти на далеко идущие уступки РААМу, чтобы партия оставалась частью коалиции.

«Единственное правительство, которое он может сформировать, — это «Братья-мусульмане» и «Объединенный список», — заявил «Ликуд».

«Ваш выбор — это либо шантажируемое правительство Лапида, в которое входят «Братья-мусульмане» и «Объединенный список», либо сильное национальное правительство во главе с Нетаниягу и «Ликудом», которое вернет надежду Израилю», — говорится в заявлении.

В более позднем посте на Facebook «Ликуд» ответил на несколько моментов в речи Лапида и добавил, что премьер-министр не упомянул рост цен на потребительские товары.

Напомним, что Яир Лапид официально стал 14-ым премьер-министром Израиля. Согласно договоренностям, Лапид официально занял пост премьер-министра. Он намерен оставить свой отличительный след до 1 ноября, дня выборов.

Ранее курсор информировал, что новый опрос показал, что Биньямин Нетаниягу может сформировать коалицию, но с одним условием.

Курсор писал, что партиям увеличили финансирование на избирательные кампании. Комитет по надзору заявляет, что необходимо дополнительно 20 миллионов шекелей, поскольку расходы на кампанию растут.