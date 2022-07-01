Опрос: Нетаниягу может сформировать коалицию, но с одним условием

Новый опрос Panels Politics, проведенный для газеты Maariv, показал, что партия «Ямина», которую сейчас возглавляет министр внутренних дел Айелет Шакед, получит лишь четыре места в Кнессете на предстоящих выборах, едва преодолев избирательный барьер.

Однако, если партия захочет войти в состав правительства во главе с главой Ликуда, депутатом Кнессета Биньямином Нетаниягу, то это принесет праворелигиозному блоку 63 места, позволит сформировать необходимую коалицию.

Опрос показал, что если бы выборы состоялись сегодня, партия «Ликуд» получила бы 34 места в Кнессете, а партия «Еш Атид» временного премьер-министра Яира Лапида заняла второе место с 22 местами.

Партия Религиозный сионизм, возглавляемая депутатами Бецалелем Смотричем и Итамаром Бен Гвиром, станет третьей по величине партией Кнессета с 10 местами. «Кахоль-лаван» во главе с министром обороны Бени Ганцем получит девять мест.

ШАС получит восемь мест, а Яадут а-Тора получит семь мест. Две партии, Объединенный арабский список и Авода левые получат по шесть мест каждая. Партия «тиква Хадаша» министра юстиции Гидеона Саара и партия «Исраэль Бейтену» министра финансов Авигдора Либермана получат по пять мест каждая. Замыкают список «Ямина» с четырьмя местами в Кнессете и РААМ, каждая получит по четыре места.

МЕРЕЦ не преодолел бы избирательный барьер, набрав всего 2,2% голосов.

Разделенный на блоки праворелигиозный блок получил бы 59 мест в Кнессете, тогда как нынешние члены коалиции получили бы 55. Остальные шесть мест принадлежат Объединенному арабскому списку, который традиционно не входит ни в одну коалицию.

Данные были собраны Panel4All, а погрешность опроса составляет 4,2%.

Ранее Курсор писал, что партиям увеличили финансирование на избирательные кампании. Комитет по надзору заявляет, что необходимо дополнительно 20 миллионов шекелей, поскольку расходы на кампанию растут.

Наша редакция сообщала, что Яир Лапид официально стал 14-ым премьер-министром Израиля. Согласно договоренностям, Лапид официально занял пост премьер-министра. Он намерен оставить свой отличительный след до 1 ноября, дня выборов.

Курсор писал, что сказал Герцог — Лапиду: Уверен, что мы будем успешно работать вместе.

Ранее сообщалось, что Беннет провел церемонию передачи власти Лапиду.

Напомним, что Израиль отправится на выборы 1 ноября после того, как попытка оппозиции назначить выборы на 25 октября потерпела неудачу.