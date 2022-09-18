Экономика Израиля во втором квартале 2022 года выросла почти на 7 процентов — Центральное статбюро

Из года в год Израиль имеет самый высокий рост ВВП из тринадцати развитых стран.

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Израиля во втором квартале 2022 года составил 6,8% в годовом исчислении.

Об этом сообщает Globes со ссылкой на данные Центрального статистического бюро.

Отмечается, что такой прирост последовал за снижением ВВП на 2,7% в годовом исчислении в первом квартале года.

«В международном сравнении с тринадцатью развитыми странами, опубликованными Центральным статистическим бюро, Израиль демонстрирует самый высокий экономический рост по сравнению с соответствующим кварталом 2021 года. В этот период ВВП … вырос на 6,2% в Австрии, 5,4% в Нидерландах, 4,1% в Швеции, 3% в Южной Корее и всего 1,7% в Германии и США», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в качестве объяснения положительных цифр в статбюро ссылаются на «возвращение к стабильности во втором квартале», при том, что «отельный бизнес и авиаперевозки относятся к категории личного потребления, а въездной туризм — к категории экспорта, что значительно способствовало росту ВВП в этом квартале».

«Другим возможным объяснением является инфляция. Рост цен по всем направлениям, от продуктов питания до энергоресурсов, не заставил израильтян потреблять меньше, в результате чего показатели ВВП выросли еще больше», — говорится в материале.

Сообщается, что подтверждение этому можно найти в цифрах частного потребления, которые во втором квартале выросли на 10,7% в годовом исчислении.

«Израильтяне потратили на топливо, электроэнергию и жилье во втором квартале на 4,3% больше, чем в предыдущем. Государственные расходы выросли на 4,4% в годовом исчислении во втором квартале. Увеличение было бы больше, если бы не годовое падение расходов на оборону на 20,8%», — отмечается в статье.

Как сообщал Курсор, шекель продолжает свой рост по отношению к доллару.

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